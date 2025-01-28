شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قطاعات تشملها تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

العقوبات الأوروبية على سوريا

تحفظات على رفع العقوبات عن سوريا

الدمام - شريف احمد - مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد بشار الأسد.وفرضت العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.وقالت "كالاس" عبر منصة إكس "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.وأكدت "كالاس" في هذا الصدد "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".كان دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندين، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، موضحًا أنها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد.