شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا: استئناف المهمة المدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر والان نبدء بالتفاصيل

دعم وقف إطلاق النار

مراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر

ضمان المساعدة والحماية

الدمام - شريف احمد - اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على استئناف المهمة المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.وأوضحت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على إعادة نشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح بين غزة ومصر.وبينت أنه من الممكن أن تقوم البعثة بدور حاسم في دعم وقف إطلاق النار، ونقل المصابين من غزة لتلقي الرعاية الطبية.وقالت كايا كالاس عبر منصة إكس إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".وذكرت خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المهمة ستستأنف "اعتبارًا من فبراير، وأن الفرق "مستعدة للذهاب وبدء العمل".وكانت شكلت بروكسل بعثة مدنية عام 2005 للمساعدة في مراقبة هذا المعبر، لكن علقت عملها بعد عامين.وذكرت كالاس أن هذه المهمة "يمكن أن تؤدي دورا حاسمًا في الحفاظ على الهدنة".وكان مسؤولون أوروبيون أشاروا في وقت سابق إلى أن مهمة المراقبة هذه ستضم ما يصل إلى عشرة موظفين أوروبيين.وأعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أنها سترسل عناصر ليكونوا جزءًا من مفرزة أمنية، تابعة للشرطة للمساعدة في حماية المهمة.الحكومة الإيطالية قالت أيضا في بيان: "أُطلقت المهمة بناء على طلب إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبدعم كامل من مصر".وأوضحت أن "الهدف الأساسي منها هو تنسيق وتسهيل عبور ما يصل إلى 300 جريح ومريض يوميًا، وضمان المساعدة والحماية للأشخاص الضعفاء في سياق حالة طوارئ إنسانية".