الامارات | «ياس سي وورلد» يستهل جلسات 2025 بـ «الأعشاب البحرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل مركز ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ - أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، اليوم - برامجه الطموحة لعام 2025 بسلسلة الجلسات العلمية الشهرية التي ستتناول موضوع «الأعشاب البحرية»، ومنذ انطلاقها في سبتمبر 2023، شهدت سلسلة الجلسات العلمية الشهرية التي ينظمها المركز إقبالاً لافتاً، إذ استقطبت أكثر من 1400 مشارك، وتضمنت السلسلة حوارات ثرية حول موضوعات متعددة، أبرزها التحديات والنجاحات في الحفاظ على السلاحف البحرية، وقدرة الزواحف الصحراوية على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية للمنطقة، إضافة إلى التنوع البيولوجي للأسماك وغيرها من المواضيع الشيّقة.