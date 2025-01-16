الامارات | هل الملاعق الخشبية آمنة للطبخ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختلف متابعون حول مدى صحة استخدام الملاعق الخشبية في الطهي، فهي أدوات لا يمكن غسلها إلا باليد، وهي عرضة للتشقق تحت الضغط.

وعلى الرغم من سحر الملاعق الخشبية، فقد أثارت جدالاً بين طهاة المنازل في كل مكان.

فمن ناحية، يزعم الكلاسيكيون أنها الأداة المثالية؛ لطيفة على الأواني، ومتينة، ومصممة لتدوم عقوداً من الزمن. ومن ناحية أخرى يُثير المتشككون مخاوف تتعلق بالنظافة، ويجادلون بأن الخشب المسامي يُعد ملاذاً للبكتيريا، وينقل الروائح من وجبة لأخرى.

فهل الملاعق الخشبية تحبس البكتيريا؟

كما هي الحال في أغلب المناقشات، فإن كلا الجانبين من المختلفين حول صحة الملاعق الخشبية لديه نقاط صحيحة. إذ يقول برايان كووك لي، عالم أغذية ومؤلف كتاب «150 سؤالاً في علوم الأغذية والإجابة عنها»: «الملاعق الخشبية مسامية، ويمكنها حبس الكائنات الحية الدقيقة في المسام، فيمكن أن يؤدي الغسيل بالصابون والماء الساخن إلى إزالة نسبة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة، ولكن بعضها سيبقى ويتكاثر حتماً، خصوصاً إذا لم يتم تجفيف الملاعق بالكامل».

واعتبر الخبير أن النقطة الأساسية هنا أن تغسل ملاعقك الخشبية فوراً بعد استخدامها، وألا تنساها أثناء نقعها في الحوض لساعات؛ حيث البكتيريا تحتاج إلى الرطوبة للبقاء على قيد الحياة؛ ومع جفاف الخشب، تموت البكتيريا.

وفي سياق متصل، يوضح دارين ديتويلر، رئيس برنامج سلامة الغذاء، التابع للجمعية الوطنية للصحة البيئية، ومؤلف كتاب «سلامة الغذاء: الماضي والحاضر والتنبؤات»، وفق صحيفة «هافنغتون بوست»: «يكمن السر في تنظيف الملاعق الخشبية فوراً بعد استخدامها وتركها تجف في الهواء تماماً».

وفي حين يمكن للبكتيريا أن تستقر على سطح الملعقة الخشبية (تماماً مثل أي أداة مطبخ أخرى)، فإن التنظيف والتجفيف المناسبين سيحافظان على سلامة أدواتك، ولكن أليس الخشب مضاداً للميكروبات؟

أوضح لي: «تحتوي بعض أنواع الأخشاب على تركيزات عالية من المركبات المضادة للميكروبات الطبيعية، مثل خشب البلوط والصنوبر وخشب الكرز، وتحتوي هذه الأخشاب على العفص، الذي يمنع نمو كثير من الكائنات الحية الدقيقة بقوة».

لكن المشكلة تكمن في أنه ليست كل الملاعق الخشبية متساوية. إذا كنت تستخدم ملعقة خشبية غامضة لطهي «المارينارا» الشهيرة منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنها ليست مصنوعة من خشب باهظ الثمن ومضاد للميكروبات.

وحتى الخصائص المضادة للميكروبات لها حدود، فوفقًا لإلين شوميكر، مديرة التوعية والإرشاد في شركة «سيف بلاتس» بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية، ففي حين قد تستقر البكتيريا في البداية على سطح خشبي مبلل، «تنتشر المياه والبكتيريا في الخشب؛ حيث يمكن في النهاية خنق البكتيريا ومنعها من النمو». وبعبارة أخرى، يمكن للخشب أن ينظم نفسه بشكل طبيعي، ولكن فقط إذا جفف بشكل صحيح. اترك ملاعقك منقوعة لفترة طويلة جداً، وستكوّن العفن.

كما يمكن أن تلتقط الملاعق الخشبية المتشققة أو التالفة البكتيريا بسهولة أكبر، كما أشار ديتويلر، وتابع: «تخلق الشقوق والانقسامات مساحات مخفية؛ حيث يمكن أن تتراكم جزيئات الطعام، ما يجعل تنظيف الملعقة بشكل جيد أكثر صعوبة. ويمكن أن تؤوي هذه المناطق البكتيريا أو العفن الذي يستمر على الرغم من الغسيل، وبمجرد أن تظهر على الملعقة الخشبية شقوق مرئية أو تشوه أو انقسام، فإنها لم تعد آمنة للاستخدام، ويجب استبدالها لمنع التلوث».

العناية بالملاعق الخشبية

للحفاظ على ملاعقك الخشبية آمنة وصحية، وهذه بعض النصائح:

اغسلها على الفور: نظِّف ملاعقك بالماء الساخن والصابون بمجرد الانتهاء من استخدامها.

جففها بالهواء جيداً: تجنَّب نقع الملاعق الخشبية؛ واتركها تجف في الهواء في وضع مستقيم لمدة 24 ساعة كاملة. ويسمح هذا لأي خصائص مضادة للميكروبات بالعمل، ويمنع تراكم الرطوبة.

تجنَّب غسالة الأطباق: يمكن للحرارة العالية أن تُسبب تشوهاً أو تشقق الأواني الخشبية، ما يجعلها أكثر صعوبة في التنظيف، وأكثر عرضةً لإيواء البكتيريا.

قم بدهنها بالزيت شهرياً: استخدم زيتاً صالحاً للطعام لترطيب ملاعقك الخشبية. يُساعد هذا في منع الجفاف والتشقق والتشوه.

وأضاف كيث وارينر، أستاذ علوم الأغذية بجامعة جيلف: «لا يُنصح باستخدام المطهرات مثل المبيضات؛ حيث تصبح الطبيعة الماصة للخشب عيباً في هذه الحالة». التزم بالصابون والماء لتنظيف آمن.