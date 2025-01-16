انت الان تتابع خبر العراق مرحبا باتفاق غزة: نجدد موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيدة "بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق".

واضاف أن "هذه المساعي تعكس أهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة"، داعية إلى "ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".

واكدت على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان".

وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، مشددة على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من أجله".