شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف تجديد أكرم توفيق ويُرحّب برحيله للدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي إغلاق ملف تجديد أكرم توفيق لاعب الفريق بعدما أصر اللاعب على مطالبه المالية التي وصفها مسئولو القلعة الحمراء بالمُبالغ فيها والتي لا تتناسب مع"سقف" العقود التي تم تحديدها لجميع الفئات في الفريق.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن رئيس النادي أخطر جهاز الكرة بضرورة إغلاق ملف تجديد عقد أكرم توفيق.

وكشف المصدر عن أن أكرم توفيق أصر على الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يزيد هذا المبلغ كل موسم فيما عرض الأهلي على اللاعب التجديد مقابل 18 مليون جنيه في الموسم، لكن اللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري رفض لأنه يمتلك عرضا قطريا من نادي الشمال مقابل مليون دولار في الموسم الأول ومليون و200 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون و500 ألف دولار في الموسم الثالث.

وأمام هذه التطورات بات في حكم المؤكد رحيل أكرم توفيق عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الخلاف الواضح في ملف التجديد خاصة مع ترحيب الإدارة الحمراء برحيل اللاعب لرفضها أسلوبه في التفاوض واستغلال العرض القطري للحصول على مبلغ يفوق قدرات خزينة النادي.