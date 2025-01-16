شكرا لقرائتكم خبر عن حرب تجارية جديدة.. كندا تستعد للانتقام من رسوم ترامب الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الحرب التجارية بين أمريكا وكندا

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قائمة الرسوم الجمركية

"عواقب" سياسات ترامب

ضربة للشركات الكندية

انتقام مؤلم من أمريكا

رسوم جمركية بنسبة 25%

ضم كندا إلى أمريكا

أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة

الدمام - شريف احمد - تستعد كندا للرد بقائمة شاملة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب خططه بإضافة ضريبة استيراد باهظة بنسبة 25% على السلع الكندية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.تُظهر الاستعدادات كيف يمكن أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى إشعال حرب تجارية ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.قال مصدران إن مسؤولين كنديين يعملون على قائمة تتضمن عشرات المنتجات الأمريكية التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا مستهدفين العناصر التي ترسل رسالة سياسية وتلحق قدرا معقولا من الضرر الاقتصادي.اقرأ أيضاً: مسؤولان كنديان: "أوتاوا" لن تنحني أمام تهديدات ترامبتشمل قائمة السلع التي سيتم فرض الرسوم عليها منتجات :السيراميك ومنتجات الصلب والأثاث وبعض المشروبات الكحولية وعصير البرتقال وأطعمة الحيوانات الأليفة وغيرها من السلع، حسبما قالت مصادر مطلعة.كما تشمل القائمة صادرات الطاقة الأمريكية وكملاذ أخير، يمكن لكندا فرض ضريبة على منتجات الطاقة التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة.لكن المصادر حذرت من أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، وقد تتغير القائمة في نهاية المطاف أو لا يتم فرضها على الإطلاق.وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أثناء توجهها إلى اجتماع وزاري لمناقشة قائمة الرسوم الجمركية :"أعتقد أن علينا أن نكون مستعدين".أردفت جولي "أعتقد أنه عندما يتحدث الرئيس ترامب فإننا نستمع ونحن بحاجة إلى أن نأخذه على محمل الجد"، مضيفة أنه من المهم للرئيس المنتخب والأشخاص الذين يقدمون له المشورة أن يعرفوا أنه ستكون هناك عواقب إذا فرض رسومًا جمركية على المنتجات الكندية وأن كندا لديها ""نفوذ"".بحسب جولدي هايدر الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي فإن الرسوم الجمركية قد تشكل ضربة للشركات الكندية التي تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة.وقال هايدر "نحن بحاجة إلى التعبير بعناية عن كيفية ردنا. يجب أن نحاكي ببساطة التعريفات الجمركية التي قد يفرضوها ويجب أن نكون أكثر اعتدالا في ردنا لجذب انتباههم".وكشف بإن قادة الأعمال الكنديين كانوا يستعدون لرئاسة ترامب منذ ما يقرب من عام لكنه أشار إلى أن آثار كل استراتيجية لا تزال قيد التحليل.يبدو أن التصريحات والموقف الكندي مصمم لإظهار أن أوتاوا لا تخشى الدخول في حرب تجارية شاملة وهي الحرب التي من شأنها أن تجلب الألم الاقتصادي الحقيقي للعمال والشركات الأمريكية وحلفاء ترامب.سبق وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا في أول يوم له في منصبه ما لم تعالج أوتاوا مخاوفه بشأن تدفق المخدرات غير المشروعة إلى أمريكا.وقال ترامب إن أفضل طريقة لكي تتجنب كندا الألم الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية هي الانضمام إلى الولايات المتحدة.أضاف ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعريفات جمركية وستنخفض الضرائب بشكل كبير وستكون كندا آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".اقرأ أيضاً: ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة.. ويكشف المميزاتتعد كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع كندية بقيمة 419 مليار دولار في عام 2023 بما في ذلك كل شيء من الأخشاب والأسمنت إلى السيارات والمعادن.كما تعد كندا أكبر مصدر للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة.خلال مؤتمر صحفي لم يستبعد ترامب استخدام "القوة الاقتصادية" لجعل الاندماج مع كندا ممكنا وقال إن الولايات المتحدة لا "تحتاج" إلى أي شيء مصنوع في كندا، معبرًا عن استهانته بهم قائلًا "إنهم يمتلكون جيشًا صغيرًا ويعتمدون على جيشنا وهذا أمر جيد لكن عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك".