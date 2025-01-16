شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 أمام الجنيه فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الخميس، 16 يناير 2025 09:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات، فى البنك المركزى المصرى50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.38 جنيه للشراء و50.48 للبيع فى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.38 جنيه 50.48 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع.

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