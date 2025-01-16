شكرا لقرائتكم خبر عن ”المشروم الصدفي“ منتج تحويلي من التمور لأول مرة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وكشف سعود القصيبي، أحد المهتمين بالتمور التحويلية، عن نجاحهم في زراعة ”المشروم الصدفي“ من نواة التمر، مُشيراً إلى أن هذا النوع من الفطر يُزرع عادةً في أوروبا ويُستورد إلى المملكة.

وأوضح أن عملية الزراعة تعتمد على تعقيم نواة التمر وخلطها مع بذور المشروم، ثم وضعها في غرفة ذات درجة حرارة مُنخفضة ورطوبة عالية تُحاكي الأجواء الأوروبية.

فوائد صحية مذهلة

أكد القصيبي أن ”المشروم الصدفي“ يتميز بفوائد صحية كبيرة، وخاصةً لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مُشيراً إلى إمكانية استخدامه في السلطات والماكولات المُختلفة بجانب الأطباق الآسيوية.



يُذكر أن ”المشروم الصدفي“ يُباع في بعض السوبرماركت في المملكة بعد استيراده من الخارج، إلا أن زراعته في المملكة تُعد الأولى من نوعها في الخليج العربي، ومن المُتوقع أن تُساهم في توفير هذا المنتج محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد. الدمام - شريف احمد - في إنجازٍ زراعي جديد، دخل ”المشروم الصدفي“ كأحد المنتجات التحويلية من التمور، حيث زُرع لأول مرة في المملكة العربية السعودية وكشف سعود القصيبي، أحد المهتمين بالتمور التحويلية، عن نجاحهم في زراعة ”المشروم الصدفي“ من نواة التمر، مُشيراً إلى أن هذا النوع من الفطر يُزرع عادةً في أوروبا ويُستورد إلى المملكة.وأوضح أن عملية الزراعة تعتمد على تعقيم نواة التمر وخلطها مع بذور المشروم، ثم وضعها في غرفة ذات درجة حرارة مُنخفضة ورطوبة عالية تُحاكي الأجواء الأوروبية.أكد القصيبي أن ”المشروم الصدفي“ يتميز بفوائد صحية كبيرة، وخاصةً لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مُشيراً إلى إمكانية استخدامه في السلطات والماكولات المُختلفة بجانب الأطباق الآسيوية.يُذكر أن ”المشروم الصدفي“ يُباع في بعض السوبرماركت في المملكة بعد استيراده من الخارج، إلا أن زراعته في المملكة تُعد الأولى من نوعها في الخليج العربي، ومن المُتوقع أن تُساهم في توفير هذا المنتج محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد.