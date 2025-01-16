الامارات | إطلاق جائزة المقال الإماراتي في 6 فروع لـ"دعم النشاط الإبداعي" لأصحاب الفكر الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد نادي دبي للصحافة، اليوم، إطلاق جائزة المقال الإماراتي، وهي جائزة سنوية يشرف على أعمالها ونشاطاتها مجلس أمناء، بالتعاون مع لجنة تحكيم من أصحاب الكفاءة، لتقييم الأعمال المرشحة للجائزة، وتهدف إلى دعم النشاط الإبداعي في مجال كتابة المقال، وإلى تشجيع هذا اللون الكتابي وزيادة مستوى الاهتمام به من أصحاب الفكر الوطني.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، منى غانم المري، أن الجائزة ستحظى بكامل الدعم اللازم لتحقيق أهدافها باعتبارها إحدى جوائز الإعلام العربي.

وأوضحت أن الجائزة، التي تُمنح سنويًا، تخضع لإشراف مجلس أمناء وتتعاون مع لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء لتقييم الأعمال المرشحة، مؤكدة أن جائزة المقال الإماراتي وطنية ونستهدف من خلالها تعزيز الهوية والثقافة الوطنية وقيمنا العربية الأصيلة.

ويضم مجلس أمناء الجائزة 7 أعضاء هم: مؤسس الجائزة عبد الغفار حسين، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالخالق عبدالله، وأعضاء مجلس الأمناء: الدكتورة مريم الهاشمي، والدكتور سليمان الجاسم، وميرة الجناحي، وجمال الشحي، وريم الكمالي.

وحدد مجلس الأمناء 8 شروط للترشح للجائزة هي: أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكتب في موضوع إماراتي معاصر، وأن يتمتع المقال بالأصالة والإبداع والعمق، وأن لا يكون منشوراً أو مقدماً لجائزة أخرى، وأن يُكتب بلغة عربية سليمة، وأن لا تقل عدد كلماته عن 1000 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة، فيما يحق للمرشح التقدم بنص واحد في فرع واحد من فروع الجائزة، وفي حال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة المقال؛ فإن الكاتب مُلزم بتوضيح ذلك.

وقال رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالخالق عبدالله، إن الجائزة تشمل 6 فروع هي: المقال الأدبي، والمقال الفكري، والمقال الاقتصادي، والمقال الاجتماعي، والمقال السياسي، والمقال العلمي، على أن تكون قيمة الجائزة 10 آلاف درهم لكل فرع من الفروع، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يدرس إضافة فروع أخرى في المستقبل.

وأوضح أنه من المقرر فتح باب الترشح للجائزة يوم 16 يناير الجاري، ويستمر حتى 16 مارس المقبل، وهو آخر موعد للتقديم، فيما سيتم الانتهاء من التحكيم وإعلان الفائزين يوم 1 مايو المقبل، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في شهر مايو، وفي 16 سبتمبر المقبل سيتم عمل قراءة في الأعمال الفائزة.