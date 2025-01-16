شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى تؤكد جاهزيتها لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة الدور المحوري للدولة المصرية في الوصول لهذا الاتفاق بعد معاناة ١٥شهرا للشعب الفلسطيني.

وأكدت مؤسسة مرسال في بيان لها، استعدادها الكامل لمواصلة دورها في تقديم كافة أوجه الدع للأشقاء في غزة والمشاركة في تلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة بكافة أنواعها، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات الدولة .

وأشارت المؤسسة إلى جهودها في دعم أهالي القطاع قبل احتلال اسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث تم إرسال قوافل المساعدات الانسانية لغزة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي وصلت إلى 150 قاطرة مساعدات بتكلفة 250 مليون جنيه، فضلا عن تنظيم حملات تبرع بالدم لتوفير احتياجات أشقائنا في فلسطين من الدم ومشتقاته.

وأوضحت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المؤسسة تقدم دعما للأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مصر في اطار دورها الإنساني للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحة أن عدد الحالات الفلسطينية التي تم مساعدتها اجتماعياً وطبيا خلال الفترة الماضية تخطى ال2500 مواطن وأسرة فلسطينية.