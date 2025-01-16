تفاصيل جديدة بحادث تعرض نجم بوليوود سيف على خان للطعن

الشرطة الهندية تُعلن التعرف على أحد المُشتبه بهم في الحادث

نجوم بوليوود يصلون إلى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية لـ سيف على خان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 08:55 مساءً - خلال الساعات الماضية تم تداول مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة والتي رصدت المُتهم بطعن الفنان الهنديعبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهر من خلالها المجرم وهو ينزل من على الدرج.وكان قد ذكر موقع " indiatvnews" بأن كاميرات المراقبة قد تمكنت من إلتقاط صورتين للمشتبه بهما في حادث الطعن وتم التعرف على أحدهما من قبل الشرطة الهندية، وقال مسؤول في الشرطة الهندية بإن المتهم تمكن من الهرب بإستخدام سلم المبنى وبأن كاميرات المراقبة تم تتبعها في الطابق السادس وتم تشكيل 10 فرق للقبض على المتهم.فيما قالت الخادمة والتي كانت قد أصيبت بإصابة طفيفة في يدها أثناء المشاجرة، وتعمل بمنزل الفنان سيف علي خان وزوجته نجمة بوليوود كارينا كابور، بأن المُتهم طلب من الفنان المجني عليه مبلغ 100 مليون روبية، وكان قد تم طعن نجم بوليوود سيف على خان بسكين داخل شقته في الطابق الثاني عشر بمنطقة باندرا الراقية في وقت مبكر من اليوم الخميس.يُذكر أن النجم سيف علي خان قد خرج من غرفة العمليات بعد إجراء عملية جراحية استمرت لساعات، والتي أجراها بعد تعرضه لـ 6 طعنات، منهم طعنتان عميقتان، وواحدة قريبة من العمود الفقري، جرّاء تصديه لسارق تهجم على منزله، مساء أمس، وفرّ هاربًا، وأعلن الطبيب المتابع لحالته أن الممثل حالته مستقرة ولكنه أُدخل إلى وحدة العناية المركزة حيث يراقب الأطباء حالته.وكانت قد شوهدت نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor زوجة الممثل الهندي المُصاب، أمام مستشفى ليلافاتي بعد الجراحة، وتجنبت وسائل الإعلام وهرعت لداخل المستشفى للاطمئنان على زوجها، وجلست بضع دقائق، وخرجت مرة أخرى ويبدو عليها الحزن والقلق، وسرعان ما عادت إلى المنزل لأطفالها.كما حرص بعض نجوم بوليوود على الحضور للمستشفى للاطمئنان على زميلهم، وكان ضمن أول الحضور المخرج الهندي سيدهارت أناند وزوجته، ووصل بعدهما الممثل الشهير رانبير كابور وزوجته نجمة بوليوود عليا بهات.

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