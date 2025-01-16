joy awards 2025.. تعرفوا إلى الأعمال المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 10:23 مساءً - تتنافس أربعة مسلسلات على جائزة أفضل مسلسل مصري وذلك خلال حفل "Joy Awards" لعام 2025 المُقرر إقامته بعد غدِ السبت الموافق 18 يناير، حيث يترقب صناع الفن هذا الحفل الذي يعد الحدث الترفيهي الأبرز في العالم العربي، وتُنظمه الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ للاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب.
يمكنكِ قراءة.. Joy Awards 2025.. تعرفوا إلى الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم
مسلسل "العتاولة"بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، أمير عبدالواحد، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
إقرأي أيضاً.. Joy Awards 2025... قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة في فيلم
مسلسل "أشغال شقة" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، وضيوف الشرف أكرم حسني، مي كساب، إنتصار، نهى عابدين، رحمة أحمد، إيمان السيد، إنجي وجدان، انعام سالوسة، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.
تابعي المزيد.. Joy Awards 2025.. أربعة نجوم يتنافسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم
مسلسل "كامل العدد +1" مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.
قبل Joy Awards 2025.. تعرفوا إلى أبرز نجوم العالم الذين حضروا حفل صناع الترفيه
مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، ومحمد دسوقي، محمد توكل، تامر علي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.
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مسلسل "العتاولة""العتاولة" أول المسلسلات التي تنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري خلال حفل توزيع جوائز joy awards وذلك بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان 2024 وتصدره نسب المشاهده، حيث اعتمد على الدراما الشعبية حول قصة الشقيقان نصار وخضر اللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، ويقرر نصار التوبة والابتعاد عن الجريمة ولكنه يواجه العديد من الصعوبات بعد ذلك.
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https://www.instagram.com/p/C3a30pHLVay/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. Joy Awards 2025.. تعرفوا إلى الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم
مسلسل "العتاولة"بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، أمير عبدالواحد، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
مسلسل "أشغال شقة""أشغال شقة" من المسلسلات التي تنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري أيضاً، حيث يعد من أبرز الأعمال الكوميدية التي تم عرضها في شهر رمضان الماضي ولاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، بسبب أحداثه الكوميدية التي دارت حول حمدى عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي الذي يرزق وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ليوجهان مفارقات كوميدية.
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https://www.instagram.com/p/C3YL4abNNuA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. Joy Awards 2025... قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة في فيلم
مسلسل "أشغال شقة" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، وضيوف الشرف أكرم حسني، مي كساب، إنتصار، نهى عابدين، رحمة أحمد، إيمان السيد، إنجي وجدان، انعام سالوسة، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.
مسلسل "كامل العدد +1"أيضاً "كامل العدد +1" من الأعمال المرشحة لجائزة أفضل مسلسل مصري، حيث استكمل النجاح الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان 2023 وتكوينه شعبية جيدة بين الكبار والصغار، حيث دارت الأحداث حول ليلى وأحمد حيث يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.
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تابعي المزيد.. Joy Awards 2025.. أربعة نجوم يتنافسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم
مسلسل "كامل العدد +1" مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.
مسلسل "نعمة الأفوكاتو"رابع الأعمال المرشحة لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز joy awards، "نعمة الأفوكاتو" الذي تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار درامي، حول المحامية الشابة الطموحة نعمة التي تعمل على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.
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https://www.instagram.com/p/C3Xaq1xoJzA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قبل Joy Awards 2025.. تعرفوا إلى أبرز نجوم العالم الذين حضروا حفل صناع الترفيه
مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، ومحمد دسوقي، محمد توكل، تامر علي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»