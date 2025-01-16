شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: هدفى من طفولتى أكون لاعب كرة قدم وأقدم حاجة كبيرة فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، أنه كان له هدف مع نفسه منذ طفولته أن يكون لاعب كرة قدم، قائلا: "لما كبرت لسن المدرسة والخروج والأصدقاء اللى كل الشباب بتمر بها كان وقتها بالنسبة لي ليا هدف من صغري إني عايز أوصل أبقى لاعب كرة".

وأوضح عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي، أنه كان واضحا وصريحا مع نفسه منذ البداية، ويضبط مواعيد التمارين والماتشات، مضيفا: "كنت بروح المدرسة وبعدها التمرين وكان ليا هدف إنى عايز أوصل أبقى حاجة كبيرة في كرة القدم".

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، وفى انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.