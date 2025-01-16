شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، زيزو يقود الزمالك للفوز على حرس الحدود بثلاثية والصعود لوصافة دورى Nile

زيزو يقود الزمالك للفوز على حرس الحدود بثلاثية والصعود لوصافة دورى Nile

فاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

إمام عاشور يشارك فى مران الأهلي غدًا استعدادا لمواجهة أورلاندو

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن إمام عاشور لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية غدًا بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

المصرى يهزم فاركو بـ10 لاعبين ويقتحم المربع الذهبى لدورى Nile

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة الثلاثى

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إن ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض يسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

إنبي يفوز علي الاسماعيلي بهدف "ذاتي" ويتأهل لـ دور الـ 8 في كأس مصر

نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره الإسماعيلي ، بهدف نظيف أحرزه محمد عمار " هدف ذاتي " في الدقيقة السادسة من عمر المباراة المقامة بإستاد بتروسبورت ضمن مواجهات مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

اتحاد الكرة ينفي صحة "الخطاب المزيّف" عن أندية القسم الرابع

نفي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة صحة الخطاب المنسوب إليه، والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول أوضاع بعض أندية دوري القسم الرابع.

الإسماعيلى ينتظر رد فيفا من أجل رفع إيقاف القيد مجددا

ينتظر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رد الاتحاد الدولى "فيفا" على الالتماس الذى تم تقديمه من جانب مسئولى الدراويش من أجل رفع إيقاف القيد مجددا حتى يتم قيد لاعبيه.

طبيب الزمالك: إصابة الونش في الفخذ واللاعب يخضع لفحوصات طبية غداً

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق التي تعرض لها أثناء عملية الأحماء قبل مباراة حرس الحدود.

أون تايم سبورتس تنقل مباراة مصر والبحرين غدا فى مونديال اليد.. حصريا

تنقل غداً قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب البحرين في السابعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لـ بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين " كرواتيا والدنمارك والنرويج"، خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.