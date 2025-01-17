الامارات | 5 إجراءات لمعالجة بيانات «محمد بن زايد سات» بعد وصوله إلى مداره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة بمعالجة بيانات القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، وذلك بعد وصوله إلى مداره بنجاح.

وقال مسؤول عمليات تطوير الأنظمة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، عمار المهيري، إن معالجة بيانات القمر الاصطناعي تتضمن مجموعة من الخطوات المعقدة، تبدأ باستقبال البيانات، وتخزينها، ثم تصحيحها إشعاعياً ومكانياً وهندسياً.

وأضاف: «نستخدم أيضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد البيانات، ومن ثم تحويلها إلى معلومات يستفيد منها صناع القرار والعلماء في مجالات مختلفة».

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أول من أمس، استقبال الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» بنجاح، مُعلناً عن كفاءة أنظمته بعد إطلاقه بنجاح إلى الفضاء، في إنجاز يجسد بداية مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، والذي سيقدم بيانات قيّمة تدعم التنمية العالمية.

ويُعدّ «محمد بن زايد سات» إنجازاً متميزاً في مجال تكنولوجيا الفضاء، ومصدر فخر للإمارات، لدورها الريادي في العلم والمستقبل.

ومن المتوقع أن يستمر تأهيل القمر في بيئة الفضاء الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه، فيما يتميز بالقدرة على التقاط صور تفوق إمكانات الأقمار الاصطناعية التقليدية بـ10 مرات، مع قدرة تصوير مضاعفة، وسرعة نقل وتحميل بيانات تزيد أربع مرات، إضافة إلى قدرته على معالجة الصور وتنزيلها في أقل من ساعتين.

ويتميز «محمد بن زايد سات» بقدرته على توفير صور فائقة الدقة، وإيصال البيانات بسرعة غير مسبوقة للمستخدمين حول العالم، وسيسهم في تقديم صور تفصيلية تُستخدم في مجالات متعددة، تشمل مراقبة البيئة، وإدارة البنية التحتية، والإغاثة في حالات الكوارث، ما يعزز الجهود المبذولة لتقييم الكوارث الطبيعية والاستجابة الفعالة لها.