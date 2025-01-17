الامارات | محمد بن راشد: نستذكر في 17 يناير مشاعر الوحدة والولاء والنخوة من شعب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السابع عشر من يناير نستذكر فيه مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نستذكر في السابع عشر من يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين".

وتابع سموه قائلا :"ستبقى قيمنا الراسخة في التضحية والعطاء والتفاني منارة لنا وللأجيال القادمة وستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار ..".