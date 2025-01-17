الامارات | رئيس الدولة يعيّن مديراً عاماً لـ «الشؤون الإسلامية» ورئيساً تنفيذياً لـ «الأوراق المالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد راشد سعيد النيادي مديراً عاماً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بدرجة وكيل وزارة.

وشغل أحمد النيادي عدداً من المناصب القيادية في قطاعات مختلفة، منها منصب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومدير إدارة المناقصات والعقود بدائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي، ورئيس قسم الشؤون القانونية بدائرة الصحة - أبوظبي، والنيادي حاصل على درجة الماجستير في القانون من أكاديمية شرطة دبي، ودرجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات في عام 2001.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين وليد سعيد عبدالسلام العوضي رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية والسلع، بدرجة وكيل وزارة، ولدى وليد العوضي خبرة تزيد على 22 سنة في مجال الخدمات والتشريعات المالية والمصرفية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس إدارة التجزئة في مصرف الإمارات الإسلامي، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية في شركة سما دبي للتطوير العقاري، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان الوطنية على مستوى الدولة، وتخرج وليد العوضي في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة في عام 2020، كما أنه خريج كلية هارفارد للأعمال في عام 2017، وحاصل على درجة الماجستير في القانون (التحكيم وتسوية المنازعات والجرائم المالية وغسل الأموال).