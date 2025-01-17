شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 42ر68 نقطة، ليصل إلى 13ر43153 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 57ر12 نقطة، ليصل إلى 34ر5937 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر172 نقطة، ليصل إلى 29ر19338 نقطة.