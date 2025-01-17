شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن المرج و4 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق بالقاهرة على رأسها المرج، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ من مساء اليوم الجمعة الساعة 10، ويستمر انقطاع الخدمة حتى الساعة 6 صباح السبت.

المناطق المتأثرة:

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع، نظرا لقيامها بأعمال تغيير محابس أقطار 800 مم بطلمبات طرد محطة مياه المرج، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص).

مدة انقطاع المياه:

وأوضحت الشركة أن ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

كما أعلنت الشركة أنه تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.