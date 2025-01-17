شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف النادي المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري تعادل مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.