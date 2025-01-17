أولمبياد 2028: ترامب يتعهد بتنظيم "أعظم دورة" بحسب المنظمين

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : وعد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بأن تكون دورة الالعاب الاولمبية 2028 في لوس انجليس "أعظم دورة" على الرغم من المخاوف بشأن تأثير الحرائق الكبيرة التي اجتاحت المدينة على الاستعدادات.

والتقى كايسي واسرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028 مع ترامب في مقر إقامته في مار اي لاغو الأربعاء حيث قدم الاخير دعمه الكامل على الرغم من مطالبة البعض بنقل الألعاب الأولمبية.

وقال ترامب لواسرمان، بحسب موقع أكسيوس الإخباري "هذه الالعاب الأولمبية هي للولايات المتحدة".

وأضاف "هذه الألعاب أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للوس أنجليس، وسأكون داعمًا بكل طريقة ممكنة لجعلها أعظم دورة".

وأثارت كارثة الحرائق في لوس أنجليس تساؤلات حول قدرة المدينة على تنظيم ألعاب آمنة وناجحة.

لكن الى حد اللحظة، لم يتأثر أي من المواقع الـ 80 التي من المقرر أن تستضيف منافسات الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس بشكل مباشر بالحرائق التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وتحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض.

وقالت واسرمان في بيان لوكالة أكسيوس "باعتباري من سكان لوس أنجليس طوال حياتي، فقد شاركت مشاعرنا للرئيس المنتخب ترامب حيال دعمه المستمر للوس أنجليس وسط الدمار في منطقتنا".