بطولة انكلترا: "هاتريك" لديالو في 12 دقيقة تنقذ يونايتد امام ساوثمبتون

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : سجل العاجي أماد ديالو ثلاثية "هاتريك" مثيرة في غضون 12 دقيقة لينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة امام ساوثمبتون متذيل ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم ويمنحه فوزا متأخرا 3 1 ضمن المرحلة الـ 21 الخميس.

وبعدما افتتح الاوروغوياني مانويل أوغارتي التسجيل لمصلحة ساوثمبتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (43)، عادل ديالو النتيجة في الدقيقة 82، قبل ان يمنح العاجي "الشياطين الحمر" النقاط الثلاث بهدفين قاتلين في الدقيقتين 90 و90+4.

وقال مدرب يونايتد البرتغالي روبن أموريم "لم نلعب مباراة جيدة، لكن في هذه اللحظة، الفوز هو أهم شيء.

وتابع "لقد قدموا أداءً جيدًا للغاية أمام ساوثمبتون. الشعور هو أن أمامنا الكثير لنفعله الفريق متعب حقًا. لم تكن المشكلة اليوم نقصًا في الحماس، بل كان نقصًا في السيطرة على المباراة".

وتقدم يونايتد الى المركز الثاني عشر في ترتيب البرميرليغ برصيد 26 نقطة، واضعا الحد لسلسلة من أربع مباريات متتالية بلا فوز في الدوري (3 هزائم وتعادل).

من جهته، تجمد رصيد ساوثمبتون عند 6 نقاط في قاع الترتيب حيث يسير بثبات نحو الهبوط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وقال مدرب ساوثمبتون الكرواتي إيفان يوريتش "قدمنا أداءً جيدًا للغاية لمدة 75 80 دقيقة. لكننا افتقدنا العقلية اللازمة للفوز بالمباراة.

وأضاف "هناك لحظة يتعين عليك أن تكون ذكيًا وأن تكون أكثر شراسة للقيام بأشياء معينة. كنا مثل الأطفال الأبرياء في بعض اللحظات وخسرنا المباراة التي سيطرنا عليها لمدة 75 دقيقة".

ودخل يونايتد الى المباراة بمعنويات مرتفعة نسبيا اثر فوزه على مضيفه أرسنال بركلات الترجيح 5 3 بعد تعادلهما 1 1 في الوقتين الاصلي والاضافي الاحد ليبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا.

وعلى ملعب اولد ترافورد، واجه اصحاب الارض بداية عصيبة ظنوا فيها انهم على مشارف الخسارة الرابعة تواليا على ارضهم، إذ نجح الضيوف في هز شباكهم اثر ركلة ركنية حولها تايلر ديبلينغ برأسه قبل أن ترتد من اوغارتي الى داخل الشباك (43).

ولم يتمكن يونايتد من فرص التعادل سوى في الدقيقة 82 عن طريق ديالو الذي توغل داخل المنطقة وأخفق في تسديدته الاولى قبل ان ينجح في الثانية.

وفيما ظن الجميع ان المباراة ذاهبة نحو التعادل، ضرب ديالو مستغلا تمريرة جميلة من البديل الدنماركي كريستيان إريكسن (90) قبل ان يستغل خطأ فادحا من دفاع ساوثمبتون ليحرز الهاتريك (90+4).

ومن ناحية اخرى، فاز برايتون على مضيفه إيبسويتش تاون 2 0.