انت الان تتابع خبر العراق يحدد شرطا لتزويد سوريا بالنفط والحبوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مقابلة مع رويترز، ان العراق "لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة"، مضيفا أن بغداد ستزود سوريا بالحبوب والنفط بمجرد التأكد من انها ستصل الى جميع السوريين.



وبين أن بغداد تجري محادثات مع وزير الخارجية السوري بشأن زيارة العراق"، مشيرا الى انه "نحن قلقون بشأن داعش لذلك نحن على اتصال مع الجانب السوري للتحدث حول هذه الأمور، لكن في النهاية فان وجود سوريا مستقرة يعني وجود ممثلين عن جميع المكونات في العملية السياسية.