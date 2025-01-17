شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: كل جماعات الإرهاب تعتمد على أفكار الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق البشبيشى القيادى السابق في جماعة الإخوان الإرهابية، أن العنف مترسخ فى أدبيات التنظيم، مضيفًا: "تمثل جماعة الإخوان العباءة الكبرى التى خرجت من تحتها كل جماعات العنف والإرهاب خلال ما يقترب من الـ100 عام الفائتة، وقد تنوعت هذه التنظيمات الإرهابية سواء كانت داخل الجماعة نفسها أو من خارجها ولكنها اعتمدت على أدبيات الجماعة التى تدعو للتكفير والإرهاب".

وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لنشأة الجماعة فقد أسس حسن البنا التنظيم الخاص وهو عبارة عن مليشيات مسلحة لإرهاب خصوم الجماعة واغتيالهم، كما حدث واغتال القاضى أحمد الخازندار والنقراشى باشا رئيس وزراء مصر فى اربعينيات القرن الماضى وحكمدار العاصمة الضابط أحمد عمار داخل حرم جامعة القاهرة وحرقوا القاهرة فى يناير من عام 1952... هذه الأحداث الإرهابية قام بها التنظيم الخاص من داخل الجماعة، ومن رحم هذا التنظيم كون شكرى مصطفى جماعة التكفير والهجرة التى قتلت وزير الأوقاف فى السبعينات من القرن الماضى الشيخ الذهبى ومثلوا بجثته وشكرى مصطفى كان من ضمن الشباب الذين تم القبض عليهم ضمن التنظيم السرى الذى، أسسه سيد قطب فى عام 1965 أى كان إخوانيا".

وتابع: "أيضا بعد 30 يونيو 2013 كونت الجماعة مليشيات مسلحة مثل (لواء الثورة) و(حسم) وحرقوا الكنائس وأقسام الشرطة ومديريات الامن ومحولات الكهرباء واغتالوا النائب العام الشهيد هشام بركات وهو صائما، وتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى الذى قتل جنودنا فى سيناء فى رمضان، وأثناء تناوله طعام الإفطار، والدليل على تحالفهم مع الإخوان هو استغلال الجماعة لهذه الحادثة".

وشدد على أن كل جماعات الإرهاب والعنف تعتمد على أفكار الإخوان وأديباتهم وخاصة رسالة التعليم لحسن البنا وكتب سيد قطب مثل كتاب ظلال القرآن وكتاب معالم فى الطريق الذى يكفر فيها المجتمع ويتهمه بالجاهلية ويوجب قتاله وتخريبه، فهذه ادبيات الجماعة التى يعتنقها كل التكفيريين فى العالم.



