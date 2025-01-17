شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. مصطفى رياض يهزم ميمى الشربينى 2-0 ويتأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق مصطفى رياض، بقيادة شريف عبد الفضيل، إلى الدور نصف النهائي ببرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، عقب الفوز على فريق ميمي الشربيني بقيادة طارق السيد بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط.

من جانبه، وجه حمدى فتحى نجم الوكرة القطرى والمنتخب الوطنى، نصيحة إلى لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على هامش استضافته في حلقة الليلة.

وقال حمدي فتحي: "سعيد بالتواجد معكم كرة القدم تحتاج تضحية وأن يكون لديك هدف يجب أن تنام مبكراً وتتغذى بشكل جيد".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.