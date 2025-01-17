شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: تدريب الأهلي والزمالك بيرفعوا مكانة أى مدرب.. وإمام الأكثر إنتاجية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن تدريب الأهلي والزمالك بيرفع مكانة أي مدرب أيا كان اسمه، وإمام عاشور اللاعب الأكثر إنتاجيا وفائدة في مصر حاليا.

وقال أحمد حسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تدريب الأهلي والزمالك بيرفعوا مكانة أي مدرب ويساعدونه في تحقيق البطولات، خاصة الأهلي الذي يتميز بالاستقرار الإدارة وعمل تاريخ لكل المدربين الذين قادوه مثل جوزيه وموسيماني وفتحي مبروك وحسام البدري ومحمد يوسف، فأي مدرب يتولي تدريب الأهلي سيحقق بطولات".

وأضاف الصقر: "إمام عاشور حاليا هو اللاعب الأكثر إنتاجيا في الوقت الحالي وهو الأفضل والأفيد في مصر حاليا، والتوفيق ملازمه ودي شيء جيد جدا في الكرة".

وتابع: "هناك تربص بمحمد الشناوي من الجمهور والسوشيال ميديا عمرنا ما شفناها في الأهلي، والجمهور اللي كان بيحمي اللاعبين حاليا هو اللي بيهاجم الشناوى، والشناوي ضحى كثيرا بعروض كبيرة من أجل الأهلي".