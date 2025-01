وفاة المُخرج الأمريكي ديفيد لينش عن عمر 78 عاما

عائلة المُخرج الراحل: "لقد أصبح العالم الأن في حالة من الفراغ"

المسيرة الفنية للمُخرج ديفيد لينش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 10:23 مساءً - أعلنت عائلة المُخرج الأمريكيوفاته مساء اليوم الخميس 16 يناير، من خلال نشر بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وجاء بالبيان: " ببالغ الأسف نعلن نحن، أسرته وفاة الرجل والفنان، ونود أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا الوقت.. لقد أصبح العالم الآن في حالة من الفراغ الشديد بعد رحيله عنا، ولكن كما كان يقول: ابق عينيك على الكعكة وليس على الحفرة، إنه يوم جميل مع أشعة الشمس الذهبية والسماء الزرقاء في كل مكان".وكان قد رحل عن عالمنا المُخرج والكاتب الأمريكي ديفيد لينش عن عمر ناهز الـ78 عامًا، ويعد من أبرز المُخرجين في هوليوود وقد قدم خلال مسيرته الفنية والسينمائية العديد من الأفلام الهامة.ويعد المُخرج الأمريكي ديفيد لينش من أبرز المُخرجين حول العالم، وكان مُبدعًا في العديد من المجالات الفنية المُختلفة فهو صانع أفلام، فنان تشكيلي وموسيقي وأيضًا ممثل.وخلال مسيرته السينمائية نالت أفلامه إشادة كبيرة من النقاد، وإستمرت رحلته مع السينما لما يتجاوز النصف قرن والتي حصد من خلالها العديد من الجوائز ومن أبرزها الأسد الذهبي لإنجاز العمر عام 2006 وأيضًا جائزة الأوسكار الفخرية عام 2018.كما أعلنت لجنة من النقاد بـ"صحيفة الغارديان" عام 2007 بأن ديفيد لينش هو أهم صانع أفلام في العصر الحالي، ومن أبرز الأفلام التي أخرجها ديفيد لينش فيلم " The Elephant Man – 1980" والذي شارك في بطولته أنتوني هوبكنز، جون هيرت وأيضًا فيلم " Wild at Heart – 1990" من بطولة نيكولاس كيدج، ويليم دافو.وكانت أخر الأفلام التي أخرجها " What Did Jack Do؟" والذي شارك فيه بالتمثيل أيضًا وتم عرضه عام 2017.

