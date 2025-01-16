جينيفر لوبيز تتبرع لضحايا حرائق لوس أنجلوس

الوكالة المسئولة عن جمع التبرعات توجه الشكر لـ جينيفير لوبيز

جينيفير لوبيز تُصدر بيان لدعم ضحايا لوس أنجلوس

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:58 مساءً - بادرت النجمة العالميةلتقديم المٌساعدة للضحايا والمُتضررين من، حيث تبرعت خلال الفترة الماضية لإحدى الوكالات المسئولة عن إغاثة المتضررين.وكانت قد أعلنت الوكالة المسئولة عن تقديم الدعم للمُتضررين وضحايا حرائق لوس أنجلوس بالأمس عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" بأنهم تلقوا دعما كبيرا من النجمة جينيفير لوبيز و وجهوا الشكر إليها واصفين إياها بـ"المذهلة".وكانت قد قررت النجمة العالمية جينيفير لوبيز أن تلغي أي ظهور إعلامي لها، وقال مصدر مُقرب منها لـ"people" بأنها حاليًا تسعى للتركيز على دعم المجتمع في لوس أنجلوس خلال هذا الوقت الصعبوكانت النجمة العالمية قد أصدرت بيانا منذ أيام لدعم ضحايا حرائق لوس أنجلوس، ونشرت البيان عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" وجاء فيه: "أتعاطف مع كل من تأثر بحرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى الصدمة التي قد تسببها هذه الأحداث، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا منازلهم وشعورهم بالأمان، في أوقات كهذه، تتواجد نوادي الأولاد والبنات في لوس أنجلوس لتقديم الدعم والموارد والمساحة الآمنة للأطفال والأسر المحتاجة".وأضاف البيان: " كان نادي الأولاد والبنات في أمريكا هو المكان الذي وجدت فيه العزاء والملجأ في كثير من الأحيان في طفولتي، إنه مكان حيث يمكن للأطفال أن يشعروا بالأمان والرعاية والتمكين، حتى في أصعب الأوقات".وإختتمت البيان بدعوة المُتضررين للذهاب إلى النوادي وأماكن المُساعدة للعثور على الدعم مؤكدة "سنعيد البناء أقوى".

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