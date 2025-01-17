شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: المنافسة بين الشناوى وشوبير لصالح الأهلي والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، أن محمد صبحى مقصر في حق نفسه وبعيد عن مستواه، ومحمد عواد الأحق بحراسة الزمالك، وعبد الله السعيد الأفضل بمصر.

وقال عصام الحضري، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد صبحي مقصر في حق نفسه وبعيد جدا، وحاليا اللعب لمحمد عواد وهو الأحق بالمشاركة وهو الأجهز باللعب، ولو أنا ماسك الزمالك كنت هرجعه تاني لأيام التألق مع منتخب الشباب وفاركو لكن وضعه الحالي لا يصح".

وأوضح الحضري: "أفضل فتراتي عندما كان نادر السيد في الأهلي، كنت دايس في التمارين ومركز جدا لوجود حارس كبير معي، والمنافسة بين محمد الشناوي وشوبير لصالح الحارسين ومنتخب مصر والأهلي، وستظل التقسيمة كما هي، والشناوي جلس على الدكة بلا مشاكل، وسيكون الشناوى أساسيا 4 مباريات ثم شوبير".

وتابع: "عبد الله السعيد أفضل لاعب حاليا في مصر ومعتقدش حد هيقدر يفضل بهذه الاستمرارية لهذه الفترة، بدأ مسيرة التألق مع الإسماعيلي والأهلي والاحتراف وبيراميدز والزمالك وما زال قادرا على العطاء".