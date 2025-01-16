تكنولوجيا: صور مسربة جديدة لهاتف Samsung Galaxy S25 Slim تظهر التصميم والحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت المنتظر للإعلان عن عائلة Galaxy S25 من سامسونج خلال أيام، تستمر الشائعات أو التسريبات كالعادة في مثل هذا الوقت من كافة المصادر، وكان أكبر نصيب من الشائعات الهاتف الجديد والمنتظر Galaxy S25 Slim. حيث ظهرت اليوم صور يقال أنها للهاتف وتبين الأبعاد والمقاس والتصميم بوضوح.

يبدو حجم Galaxy S25 Slim المزعوم 159 × 76 × 6.4 مم. وهذا يجعله بحجم Galaxy S24+ تقريبًا ومن المتوقع أيضًا S25+، باستثناء أنه أنحف بكثير. حيث جاء Galaxy S24+ بسمك 7.7 مم.

يبلغ سمك Galaxy S25 Slim حوالي 8.3 مم عند بروز الكاميرا، وهو ما يزيد بمقدار 0.1 مم فقط عن الحد الأقصى لسمك Galaxy S25 Ultra المتوقع باستثناء بروز الكاميرا. ومن المتوقع أن يحتوي Slim على شاشة بحجم 6.7 إلى 6.8 بوصة.

ومن الشائعات الأخرى أن الهاتف سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل باستخدام مستشعر ISOCELL HP5 من سامسونج، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل باستخدام مستشعر ISOCELL JN5، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل مع تكبير بصري 3.5x. ومعالج Snapdragon 8 Elite من Qualcomm، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت. وسيعمل بنظام Android 15 مع واجهة المستخدم One UI 7 من اليوم الأول.

قد يتم عرض أو إلقاء نظرة خاطفة على Galaxy S25 Slim في حدث Samsung Unpacked في 22 يناير، ولكنه لن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع الطرازات الثلاثة الأخرى في العائلة، بل من المتوقع إطلاقه في مايو.

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