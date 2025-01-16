تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه لآخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اليوم الجمعة 17-1-2025 سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تعاملات البنوك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الإغلاق فى البنوك كما يلي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.