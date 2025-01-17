شكرا لمتابعة خبر عن 7 نصائح لحماية أغراضك من السرقة على متن الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصبحت حوادث السرقة على متن الطائرات مصدر قلق متزايد للمسافرين، حيث يمكن أن يتعرض الركاب لفقدان أشياءهم الثمينة أثناء الرحلة، خاصة عند وضع الحقائب في الخزائن العلوية.

ويؤكد خبراء السفر أن الحرص على تأمين الأمتعة الشخصية يبدأ باختيار حقيبة مزودة بأقفال وسحابات محكمة الإغلاق، ويُنصح بوضع الحقيبة في الخزانة العلوية القريبة من المقعد، مع توجيه السحاب نحو الجدار الداخلي للخزانة، لتقليل احتمالية فتحها بسهولة.

ـ الاحتفاظ بالأشياء الثمينة، مثل الجوازات، النقود، والمجوهرات، في حقيبة صغيرة تبقى بحوزة الراكب طوال الرحلة.

ـ إذا كان المسافر مضطرًا لتخزين حقيبته في الخزائن العلوية، فمن الأفضل أن يطلب من طاقم الطائرة المساعدة في وضعها في مكان قريب وآمن.

ـ كن يقظاً في أثناء الرحلة، خصوصاً عند مغادرة مقعدك.

ـ صور جواز السفر والتذاكر وأي مستندات مهمة واحفظها رقمياً (على هاتفك أو في بريدك الإلكتروني) في حالة فقدانها.

ـ في حال ملاحظة أي تصرفات مريبة بالقرب من الخزائن العلوية، يُنصح بإبلاغ طاقم الطائرة فورًا.

وفي حال تعرضت للسرقة، يجب إبلاغ طاقم الطائرة فوراً، فلديهم بروتوكولات محدَّدة للتعامل مع مثل هذه المواقف، وبمجرد الهبوط يمكن تقديم بلاغ للشرطة أو سلطات المطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.