شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات الحرمين.. أكثر من 11 مصدرًا للطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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التغذية الكهربائية

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, جلسة علمية على هامش معرض ومؤتمر الحج 2025 الذي اختتم اليوم بجدة، تحت عنوان "استدامة وجودة الخدمات في الحرمين الشريفين".وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة غازي بن ظافر الشهراني, خلال الجلسة, أن المسجد الحرام متفرد عن غيره لكونه المرفق الأضخم في العالم والأكثر عملًا على مدار الساعة والعام، والأكثر زيارة في العالم لذلك فموضوع الاستدامة هو أمر حتمي ومصيري.وأفاد المهندس الشهراني أنه يوجد في المسجد أكثر من 11 مصدرًا من مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية والاحتياطية، مبينًا أنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام أي من المحطات الاحتياطية الخارجية طوال 40 عامًا الماضية بعكس المشاريع العالمية الضخمة والتي لا تتجاوز مغذيات الطاقة فيها أكثر من مصدرين أو ثلاثة.ولفت الانتباه إلى أن الهيئة تعمل حاليًا مع الشركاء على تبني تطبيق إدارة الأصول والمرافق الذكية والمستشعرات عالية التقنية لرفع مستوى تقديم الخدمات وتميزها، مضيفًا أن الهيئة تبنت مفهوم "الوصول الشامل" لتوفير خدمات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظومة نقل متكاملة للتيسير والتسهيل عليهم.