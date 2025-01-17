شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يوضح أنواع التوقعات الأرصادية للطقس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن الدولة مكنت جميع القطاعات الحكومية والخاصة لأداء واجبها تجاه حجاج بيت الله الحرام، ومن هذه القطاعات المركز الوطني للأرصاد.

وقال العقيل خلال حديثه لقناة الإخبارية: “هناك أكثر من نوع في توقعات الطقس سواء يومية أو لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات. ولتكون صاحب قرار يجب أن تأخذ في الاعتبار توقعات الطقس للمدد البعيدة”.

ونوه العقيل بأن تمكين القطاع الأرصادي من دراسة المؤثرات الجوية في المشاعر المقدسة مهم جداً، حتى يتيح توقعات حالة الطقس خلال الـ 50 عاماً المقبلة وبالتالي نأخذ في الاعتبار البنية التحتية للمشاعر المقدسة في المملكة.

وأضاف العقيل أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع القادم، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية.

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