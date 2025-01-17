شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب على أجزاء من 5 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

درجات الحرارة الصغرى

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الجمعة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.تسجل درجة الحرارة الصغرى على الدمام مساء اليوم 10 درجات مئوية.وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على مدن الدمام كالتالي:- الدمام 10 درجات مئوية.- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- الرياض 6 درجات مئوية.- أبها 8 درجات مئوية.- تبوك 11 درجة مئوية.- بريدة 9 درجات مئوية.- حائل 8 درجات مئوية.- الباحة 9 درجات مئوية.- عرعر 7 درجات مئوية.- سكاكا 9 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.