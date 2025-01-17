شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق استعادة البيانات المحذوفة من موبايلك بدون برامج مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم مرة حذفت ملفًا مهمًا من هاتفك عن طريق الخطأ ثم شعرت بأنك فقدت العالم كله؟ سواء كانت صورًا عائلية، مستندات عمل مهمة، أو محادثات لا تريد نسيانها، فإن استعادة البيانات المحذوفة قد تبدو كالحلم البعيد، لكن لا تقلق، يمكنك الآن استعادة ملفاتك دون الحاجة إلى دفع المال أو شراء برامج باهظة الثمن، وفيما يلى سنوضح أسرع وأسهل الطرق لإعادة بياناتك بأمان وبخطوات بسيطة.

1. استخدام خدمات النسخ الاحتياطي التلقائي

تعتبر النسخ الاحتياطية السحابية، مثل Google Drive وiCloud، الحل الأمثل لاستعادة الملفات بسرعة دون برامج إضافية.

- لأجهزة أندرويد: تحقق من حساب Google الخاص بك لاستعادة الصور أو الملفات من Google Photos وDrive.

- لأجهزة iPhone: استخدم iCloud لاسترجاع الصور أو المحادثات المحذوفة، من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الحساب > إدارة التخزين.

2. استعادة الرسائل والمحادثات المحذوفة عبر التطبيقات المدمجة

WhatsApp يقدم ميزة النسخ الاحتياطي المحلي والسحابي لاستعادة الرسائل المحذوفة.

- احذف التطبيق وأعد تثبيته، ثم اتبع التعليمات لاستعادة المحادثات من النسخة السحابية.

- بالنسبة لمستخدمي Telegram، يمكن استعادة الوسائط من السحابة مباشرةً دون أي برامج خارجية.

3. استرجاع الصور والملفات من سلة المهملات

معظم الهواتف الحديثة تحتوي على سلة مهملات مؤقتة للصور المحذوفة.

- على أجهزة اندرويد، توجه إلى تطبيق المعرض، اضغط على "سلة المحذوفات".

- على أجهزة iPhone، افتح تطبيق الصور واختر ألبوم "المحذوفة مؤخرًا".

4. البحث عن التطبيقات المجانية لاستعادة الملفات

إذا لم تنجح الطرق السابقة، جرّب تطبيقات مجانية مثل DiskDigger أو Undeleter، تقدم هذه الأدوات خيارات محدودة دون الحاجة للترقية إلى الإصدارات المدفوعة.