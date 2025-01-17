شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يكون الانقلاب الشتوى وماذا يحدث فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

سيحدث الانقلاب الشتوي المقبل لنصف الكرة الشمالي في 21 ديسمبر 2025، كما سيحدث الانقلاب الشتوي القادم لنصف الكرة الجنوبي في 21 يونيو 2025، حيث يكون الانقلاب الشتوي لشهر ديسمبر، هو النقطة التي يكون فيها مسار الشمس في السماء أقصى الجنوب.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في الانقلاب الشتوي، تقطع الشمس أقصر مسار عبر السماء مما يؤدي إلى يوم بأقل قدر من ضوء الشمس وبالتالي أطول ليلة.

كما أنه في الفترة التي تسبق الانقلاب الشتوي، تصبح الأيام أقصر وأقصر، ثم في مساء الانقلاب الشتوي، الذي يحدث سنويًا في نصف الكرة الشمالي في 21 ديسمبر أو 22 ديسمبر، يبدأ الشتاء، وفقًا لمصدر وكالة ناسا، ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، تصبح الأيام طويلة بشكل متزايد حتى الانقلاب الصيفي، أو الانقلاب الصيفي في يونيو، وأطول يوم في السنة.

خلال النهار، سيكون لدى نصف الكرة الشمالي حوالي 7 ساعات و40 دقيقة من ضوء النهار، مما يمثل أقصر يوم في السنة، وسيتم تسمية محور الأرض بأنه الأبعد عن الشمس.

وعلى الرغم من أن الانقلاب الشتوي حدث سنوي، إلا أن الأرض تشهد في الواقع انقلابين شتويين كل عام، واحدة في نصف الكرة الشمالي، والأخرى في نصف الكرة الجنوبي.