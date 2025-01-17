شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرار الموبايل.. خدع مخفية تجعل استخدامك للهاتف أسرع وأسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تطورت لتكون أكثر من مجرد وسيلة للاتصال، فهي الآن أدوات متعددة الاستخدامات يمكنها تبسيط العديد من المهام، لكن القليل منا يعرف الأسرار التي تجعل استخدامها أكثر فاعلية وسرعة، وفيما يلى نعرض ثلاث خدع رائعة ستغير تجربتك مع الهاتف.

1. الكتابة بيد واحدة بسهولة

إذا كنت تواجه صعوبة في الكتابة بيد واحدة أثناء حمل الهاتف، فإن أغلب الهواتف الذكية اليوم تحتوي على ميزة الكتابة بيد واحدة، هذه الخاصية تقلل حجم لوحة المفاتيح وتنقلها إلى جانب واحد من الشاشة، لتفعيلها على أجهزة أندرويد، افتح إعدادات لوحة المفاتيح وابحث عن خيار "الوضع بيد واحدة"، أما في هواتف آيفون، اضغط مطولاً على أيقونة الكرة الأرضية في لوحة المفاتيح واختر الكتابة بيد واحدة.

2. التقاط الصور دون لمس الشاشة

تريد التقاط صورة دون الحاجة للضغط على زر؟ يمكنك استخدام الأوامر الصوتية أو الإيماءات في العديد من الهواتف الحديثة، في هواتف اندرويد، يمكنك تفعيل ميزة "التقاط الصور بالإشارة" من إعدادات الكاميرا، حيث يمكنك رفع يدك أمام الكاميرا لبدء العد التنازلي، أما هواتف آيفون، يمكنك استخدام زر التحكم بالصوت لالتقاط الصورة.

3. تخصيص إعدادات الإشعارات لتجنب الإزعاج

الإشعارات المتكررة قد تزعجك، ولكن يمكنك تخصيصها للحصول على تجربة أكثر هدوءًا، يمكنك استخدام خاصية "عدم الإزعاج" أو ضبط أولوية الإشعارات، في أجهزة أندرويد، اذهب إلى الإعدادات ثم "الإشعارات" واختر التطبيقات التي ترغب في تقييد إشعاراتها، أما في أجهزة آيفون، استخدم خاصية "التركيز" لتحديد الأوقات التي تريد فيها تقليل الإشعارات.



