شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Android 16 Developer Beta يكشف عن إعادة تصميم لوحة التحكم فى الصوت والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لإضافة عناصر التحكم في مستوى الصوت في أندرويد Android 16 في تصميم جديد، وذلك بالإصدار الرئيسي التالي من نظام التشغيل المحمول الخاص بها، ويهدف هذا التحديث إلى تبسيط واجهة المستخدم، وجعلها أكثر انسجامًا مع إرشادات تصميم المواد.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتميز لوحة التحكم في مستوى الصوت الحالية في Android 15 بشرائح سميكة على شكل حبوب يجدها بعض المستخدمين غير مريحة، ويبدو أن جوجل تبتعد عن هذا التصميم في Android 16، كما وجد من الكود في Android 15 Developer Preview 2.

من المفترض أن يهدف هذا التصميم الجديد إلى منح المستخدمين تحكمًا أكثر دقة عند ضبط مستويات الصوت، والفكرة هي أن الشرائح الأرق توفر درجة أكبر من الحبيبات المرئية، مما يسمح بإجراء تعديلات أكثر دقة.

كما يخضع شريط تمرير مستوى الصوت نفسه لعملية تجديد، وسيكون له مظهر أقل تقريبًا مع مقبض مستطيل رفيع.

وسيتم وضع الرمز الذي يعرض تدفق مستوى الصوت الحالي في أسفل شريط التمرير بدلاً من الجزء العلوي، وستكون النقاط الثلاث التي تفتح لوحة مستوى الصوت بالكامل أصغر أيضًا.