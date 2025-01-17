شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مرة يتجسس عليك هاتفك؟ أسرار الأذونات المخفية فى تطبيقاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا عن كمية المعلومات التي تجمعها التطبيقات على هاتفك دون علمك؟ لا يتوقف الأمر على تتبع المواقع أو الوصول إلى الكاميرا فقط، بل يمتد إلى تفاصيل دقيقة تتحكم فيها الأذونات الخفية التي توافق عليها دون تفكير، فما هي هذه الأذونات؟ وكيف يمكن أن تتجسس عليك؟

1. الوصول إلى الميكروفون دون سبب واضح

هل صادفك يومًا أن تحدثت مع أصدقائك عن منتج معين ثم ظهرت لك إعلانات عنه؟ هذا ليس محض صدفة، كثير من التطبيقات تطلب إذن الوصول إلى الميكروفون حتى وإن لم تكن تحتاج إليه لتقديم خدماتها.

بمجرد منحه، يمكن أن يسجل التطبيق ما يدور حولك ويستخدم هذه المعلومات لتحسين الإعلانات، ولتجنب ذلك تحقق من إعدادات الأذونات لكل تطبيق على هاتفك، وأوقف الوصول إلى الميكروفون للتطبيقات غير الضرورية.

2. الموقع الجغرافي: عين خفية تراقبك باستمرار

التطبيقات مثل الطقس أو الخرائط تحتاج إلى معرفة موقعك لتقديم خدمات دقيقة، لكن ماذا عن تطبيقات الألعاب أو الشبكات الاجتماعية؟ بعض التطبيقات تستخدم الموقع لأغراض تسويقية بحتة، لكن يمكن استخدم خيار "السماح أثناء الاستخدام فقط" بدلاً من السماح الدائم.

3. الوصول إلى الكاميرا والصور

يمكن أن تبدو الأذونات المتعلقة بالكاميرا عادية، لكنها قد تتحول إلى كابوس إذا كان التطبيق غير موثوق به.

تخيل تطبيقًا يستخدم الكاميرا لتسجيل الفيديو أو التقاط الصور في الخلفية دون علمك، ولحماية نفسك، قم بقصر إذن الوصول إلى الكاميرا على التطبيقات الضرورية.

4. جهات الاتصال: منجم ذهب للشركات

بعض التطبيقات تطلب الوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك لأغراض تبدو غير ضارة، لكنها قد تجمع بيانات عن علاقاتك وتبيعها للمعلنين، ولمنع ذلك يجب التفكير مليًا قبل منح إذن الوصول إلى جهات الاتصال.

5. التقويم وسجل المكالمات: معلومات شخصية تُستغل

تطبيقات التذكير أو الاتصال قد تطلب الوصول إلى التقويم وسجل المكالمات، لكن بعض التطبيقات الأخرى قد تستغل هذه الأذونات لمعرفة جدولك الزمني أو من تتحدث معهم.