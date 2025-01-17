الاقتصاد

تحديث فورى بالبنوك.. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 17 - 1 - 2025

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تحديث فورى بالبنوك.. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 17 - 1 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم  الجمعة  17-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
162.41  جنيه للشراء.

163.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
13.37 جنيه للشراء.

13.44  جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.69 جنيه للشراء.

13.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
12.77 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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