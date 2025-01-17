شكرا لقرائتكم خبر عن 25.884 مليون طن كمية الخام المعالج بمصافى التكرير خلال 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بإستغلال طاقات التكرير المتاحة بالمصافي المصرية من خلال منظومة إقتصادية يراعى فيها نوعية خامات التغذية، ونسب ومواصفات المنتجات، بالإضافة إلى مراعاة مواقع مراكز ومستودعات نقل وتوزيع المنتجات بغرض تعظيم مساهمتها فى تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

ووفقا لتقرير لقطاع البترول بلغت كمية الخام المعالج بمصافي التكرير خلال العام المالي 2023-2024حوالي 25.884مليون طن ، وفي إطار زيادة القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى لقدرات مصافى التكرير تم التعاقد مع بعض الدول العربية الشقيقة مثل الكويت والسعودية والعراق لإستيراد كميات إضافية من الزيت الخام لتكريرها بالمصافي المصرية ، مع الأخذ فى الاعتبار دراسة توجيه الزيت الخام إلى المعامل التي تتناسب مواصفاتها مع ظروف التشغيل بهذه المعامل لتحقيق أعلى عائد ممكن.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل عدد من مشروعات التكرير الجديدة مثل مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بداية من الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 ، كما دخل مشروع توسعات مصفاة ميدور حيز الإنتاج بداية من الربع الرابع من العام المالي نفسه وتعتمد إستراتيجية الفترة القادمة على إدخال مشروعات جديدة حيز الإنتاج مثل مشروع التكسير الهيدروجيني بشركة أنوبك في أسيوط ، ومشروع التفحيم بشركة السويس، حيث تعتمد هذه المشروعات الجديدة على المازوت كتغذية لها لإنتاج منتجات بترولية ذات عائد اقتصادي أكبر.