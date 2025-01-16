شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 19 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.98%، والعرب على 5.04%، واستحوذت المؤسسات على 23.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 146.3 ألف جنيه، 52.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10628 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.75 مليون سهم، 760 سهم، 435.5 ألف سهم، 1000 سهم، 28.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 256.6 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 27.3 ألف سهم، 180.5 ألف سهم، 2700 سهم، 296.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 256.6 ألف سهم.

صفقات



أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن شراء المساهم أشرف كمال جبرة يوسف، عدد 2.3 مليون سهم بسعر 1.4207 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.937% إلى 11.156%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن شراء المساهم أسكوم للاستثمار العقاري، عدد 5.4 مليون سهم بسعر 1.115 جنيه بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 0.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن بيع المساهم المتوكل على الله جمعة محمد، عدد 11.55 مليون سهم بسعر 0.3825 جنيه بقيمة إجمالية 592.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.052% إلى 4.776%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جلوبال أنفستيت لتداول الأوراق المالية.

أبو قير للأسمدة



أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استكمال مشروع الطاقة الشمسية بالشركة، وبدء السير في إجراءات طرح المرحلة الثانية لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية في عدة مواقع داخل الشركة، بقدرة في حدود 2.5-3 ميجاوات.

العربية للأصول



أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة الجميعة العامة العادية على العرض المقدم من شركة السلام للاستيراد والتصدير وتجارة الخشب لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف بمساحة 44 فدانًا بسعر 3.8 مليون جنيه للفدان الواحد بإجمالي 167 مليون جنيه، على أن يتم السداد بإجمالي 70 مليون جنيه حق في 15 ديسمبر 2024، ودفع باقي قيمة الأرض دفعة واحدة بالكامل في حالة الحصول على خصم 30% من باقي قيمة الأرض ليصبح المبلغ المتبقي 76 مليون جنيه نقدًا عند استلام الأرض.