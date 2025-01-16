شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تتكلم مع ChatGPT على موبايلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم ChatGPT المحادثات الصوتية منذ نهاية عام 2023، ولكن إذا كنت جديدًا على روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI، فقد يكون معرفة كيفية التحدث معه أمرًا صعبًا نظرًا لوجود طريقتين للقيام بذلك، وفي هذا الدليل، سأشرح الاختلافات الرئيسية بين وضعي الصوت في ChatGPT وكيفية استخدام كليهما.

ما هو وضع الصوت المتقدم في ChatGPT؟



تقدم OpenAI طريقتين مختلفتين للتفاعل مع ChatGPT باستخدام صوتك: "Standard" و"Advanced"، الأول متاح لجميع المستخدمين، مع احتساب الاستخدام ضمن حد الرسائل الخاص بالفرد، في حين أن "Advanced" لديه قيود أكثر تفصيلاً.

كمستخدم مجاني، تقدم OpenAI معاينة شهرية للأداة، فيما يتيح لك الاشتراك في خطة Plus بقيمة 20 دولارًا شهريًا للشركة استخدام Advanced Voice يوميًا، وتلاحظ OpenAI أن الحدود اليومية قد تتغير، ولكن في كلتا الحالتين، تعد الشركة بإخطار المستخدمين قبل 15 دقيقة من وصولهم إلى حد الاستخدام، ويمكن للمستخدمين المحترفين استخدام Advanced Voice بقدر ما يريدون، بشرط أن يفعلوا ذلك بطريقة "معقولة" ومتوافقة مع سياسات الشركة.

خارج هذه الحدود، فإن الاختلاف الأساسي بين الوضعين هو تعقيد النماذج الأساسية التي تدعمهما، فوفقًا لـ OpenAI، فإن Advanced Voice متعدد الوسائط بشكل أصلي، مما يعني أنه يمكنه معالجة أكثر من مجرد إدخال نص، وفي الممارسة العملية، يُترجم هذا إلى تقديم Advanced Voice لقدرات غير ممكنة مع الوضع "Standard" ، والذي يقتصر على قراءة نص منقول لما تقوله لهاتفك، وبالإضافة إلى "سماع" صوتك، يمكن لـ ChatGPT في Advanced Voice معالجة الفيديو والصور في نفس الوقت، ومن الممكن أيضًا مشاركة الشاشة مع chatbot، مما يجعل من الممكن أن يرشدك خلال استخدام تطبيق على هاتفك.

بالإضافة إلى ذلك، تقول OpenAI إن تعدد الوسائط في Advanced Voice يعني أن ChatGPT يمكنه إنتاج صوت أكثر طبيعية وقادر بشكل أفضل على التقاط الإشارات غير اللفظية.

كيف تبدأ محادثة صوتية مع ChatGPT؟



كما ذكرنا أعلاه، تقدم OpenAI طريقتين مختلفتين للتفاعل مع ChatGPT باستخدام صوتك، ستوضح لك الخطوات أدناه كيفية الوصول إليها على جهاز iPhone أو Android.

1.تحتاج إلى تنزيل تطبيق ChatGPT (Android، iOS).



2.لاستخدام الوضع "Standard"، انقر فوق رمز الميكروفون على يمين شريط الرسائل، إذا كنت بحاجة إلى منح تطبيق ChatGPT حق الوصول إلى ميكروفون هاتفك، فيمكنك القيام بذلك من خلال قائمة الإعدادات الخاصة به.



3.بعد أن يبدأ ChatGPT في تسجيل مطالبتك، انقر فوق رمز علامة الاختيار لبدء روبوت الدردشة في معالجة سؤالك. إذا كنت تريد تجاهل ما قلته، فاضغط على رمز x.

4.لاستخدام الوضع "Advanced"انقر فوق رمز الموجة على يمين شريط الرسائل، انقر على أيقونة الميكروفون إذا كنت تريد كتم صوت ميكروفون هاتفك، يمكنك الخروج من الوضع المتقدم في أي وقت بالضغط على أيقونة x.

كيف تشارك صورة لشاشتك مع ChatGPT أثناء إجراء محادثة صوتية؟

إذا كنت تريد مشاركة الشاشة مع ChatGPT أو مشاركة صورة أو مقطع فيديو معه، فانقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد مشاركة الشاشة أو تحميل الصورة أو التقاط صورة.

إذا لم ترَ هذه الخيارات، فقم بالتحديث إلى أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT، قد تعيش أيضًا في بلد لا تقدم فيه OpenAI هذه الميزات بعد.

كم عدد خيارات الصوت المتاحة؟

في المرة الأولى التي تستخدم فيها الوضع الصوتي المتقدم، سيُطلب منك تحديد نبرة صوت لـ ChatGPT، وفي الوقت الحالي، تقدم OpenAI تسعة خيارات مختلفة، وهي :

Arbor — سهل التعامل ومتعدد الاستخدامات

Breeze — حيوي وجاد

Cove — هادئ ومباشر

Ember — واثق ومتفائل

Juniper — منفتح ومتفائل

Maple — مبتهج وصريح

Sol — ذكي ومسترخٍ

Spruce — هادئ ومؤكد

Vale — ذكي وفضولي

إذا كنت تريد تغيير صوت ChatGPT، فاتبع الخطوات التالية:

افتح الشريط الجانبي بالنقر فوق الشرطتين.

افتح قائمة الإعدادات بالنقر فوق أيقونة النقاط الثلاث.

مرر لأسفل وانقر فوق الصوت.

حدد الصوت الذي تريد أن يستخدمه ChatGPT.

يمكنك أيضًا تغيير صوت ChatGPT مباشرةً من واجهة الصوت المتقدم بالنقر فوق أيقونة شريط التمرير.