"هيئة الأمر بالمعروف" تفعّل معرض "ولاء" بشركة مطارات جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المعرض التوعوي "ولاء" بمقر إدارة شركة مطارات جدة. يهدف المعرض إلى نشر الوعي والتحذير من الغلو وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية الانتماء والولاء واللحمة الوطنية.

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