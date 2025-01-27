قرعة أمم أفريقيا "المغرب 2025".. إثارة في "مملكة كرة القدم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : في حفل أنيق يليق بالمغرب "الأرض العاشقة لكرة القدم والجمهور الذي يتنفسها والمملكة التي تبرع في تنظيم بطولاتها" أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، التي جرى سحبها مساء الاثنين، على مسرح محمد الخامس الوطني بمدينة الرباط المغربية، عن مواجهات واعدة بالإثارة.

وبشكل عام يمكن القول إن المنافسة على اللقب سوف تكون بين المغرب ومصر في المقام الأول، وإن بقي المنتخب المغربي المرشح الأوفر حظاً للمجد القاري، بالنظر إلى مستوياته في الفترات الأخيرة واحتلاله المركز الرابع في مونديال 2022، فضلاً عن أن البطولة سوف تقام على الأراضي المغربية، والجماهير المتحمسة للفوز بالبطولة الأفريقية.

الجزائر والسنغال أيضاً

كما تدخل منتخبات الجزائر، والسنغال، ونيجيريا، وكذلك كوت ديفوار في قلب المنافسة، تليها قوى أخرى مثل تونس وجنوب أفريقيا والكاميرون، مما يؤشر إلى أن النسخة المقبلة من أمم أفريقيا سوف تكون من بين الأقوى في تاريخ البطولة.

ويشارك 24 منتخبا في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 كانون الأول (ديسمبر) 2025 ولغاية 18 كانون الثاني (يناير) 2026، وبمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء.

وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، وتحديد المنتخبات وفقا للمستويات الأربعة، حيث تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث من بين المجموعات، وفقا لنظام البطولة.

التصنيف القاري

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تصنيف المنتخبات الـ24 المتأهلة والذي سيتم على أساسه سحب قرعة البطولة، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات كالتالي:

- المستوى الأول: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار.

- المستوى الثاني: الكاميرون، مالي، تونس، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو.

- المستوى الثالث: الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، بنين.

- المستوى الرابع: موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، بوتسوانا.

وأسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عن النتائج التالية:

1)- المجموعة الأولى (A): المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

2)- المجموعة الثانية (B): مصر - جنوب إفريقيا - أنغولا - زيمبابوي.

3)- المجموعة الثالثة (C): نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

4)- المجموعة الرابعة (D): السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

5)- المجموعة الخامسة (E): الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

6)- المجموعة السادسة (F): كوت ديفوار - الكاميرون - الغابون - موزمبيق.