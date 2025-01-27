شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تطرح بوستر أول أغانى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة مروة ناجى بوستر أولى أغاني ألبوماتها الغنائية الجديدة، وذلك استعدادا لطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية قريبا.



مروة ناجى

وقد حمل اسم أول أغنية من ألبوم مروة ناجى الجديد «أنا مش قد غيابك» والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة.

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى احتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر وقالت عنها «عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية "مصر خط أحمر" في حفل عيد الشرطة 73، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها».