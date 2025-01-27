شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر صبرى فواز فى مسلسل الشرنقة أحدث إنتاجاتها الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لمسلسل الشرنقة أحد أهم المسلسلات المرتقبة في دراما رمضان المقبل 2025، من خلال نشر صورة الفنان صبرى فواز ببوستر رسمي له يعكس شخصيته في أحداث المسلسل.



صبرى فواز

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبري فواز منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.