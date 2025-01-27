شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منبه أيفون يعود للخطأ مجددًا.. لماذا لا تزال أبل عاجزة عن إصلاحه؟" والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مستخدمو أيفون العديد من الأخطاء، ولكن واحدة منها تتعلق بتنبيهات تطبيق الساعة على هواتف الأيفون، وهذه المشكلة ليست جديدة على الإطلاق، حيث عادت مجددًا مع بداية العام الجديد، ما جعل العديد من الأشخاص يتأخرون عن العمل.

وكانت المشكلة نفسها قد ظهرت في أوائل عام 2024، حيث وجد مستخدمو آيفون صعوبة في الاستيقاظ في الوقت المحدد، هذه المشكلة أصبحت عذرًا مقبولًا لتقديمه لرؤسائهم، ولكن من غير المرجح أن يتم قبوله.

يبدو أن المشكلة بدأت في حوالي 22 يناير، والمشكلة الأكبر هي أن آبل لا تزال لم تجد حلاً لها بعد سنوات من شكاوى المستخدمين، يشعر معظم مستخدمي آيفون وكأنهم في مشكلة، ويصعب فهم سبب عدم قدرة الشركة، التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من تريليون دولار، على حلها بشكل نهائي.

وظهرت العديد من الشكاوى على منتديات الإنترنت مثل "ريديت" حول مشكلة التنبيه في آيفون، مما يوضح أنها ليست مشكلة معزولة، لم تتمكن آبل من تحديد السبب الجذري لهذه المشكلة، ولكن بعض المستخدمين أشاروا إلى أن ميزة "الوعي بالانتباه" على آيفون قد تكون هي السبب.

تعمل هذه الميزة على مراقبة استخدام الهاتف بناءً على معايير مثل إذا كان الصوت منخفضًا أو إذا كانت سطوع الشاشة غير متمم. يتم تفعيل هذه الميزة بشكل افتراضي على آيفون، ولكن يمكن للمستخدمين إيقافها باتباع بعض الخطوات البسيطة، افتح الإعدادات، وانقر على "إمكانية الوصول"،اضغط على "Face ID & Attention، قم بإيقاف تشغيل ميزة "الوعي بالانتباه،

من جهة أخرى تستعد أبل لإصدار التحديث العام الكبير iOS 18.3 لمستخدمي آيفون هذا الأسبوع، والذي سيشمل مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الإصدار للهواتف المؤهلة، كما ستقوم أبل أيضا بإيقاف أداة الملخص الذكي المثيرة للجدل للأخبار.